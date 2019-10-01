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18:13 | 18.10.2019
Фото: newsru.com
В Богдановиче за мошенничество при получении выплаты пенсии будут судить свердловчанина
Отмечается, что житель Богдановича летом 2017 года поступил в Уральский государственный горный университет, в связи с чем ему назначили социальную пенсию с федеральными социальными надбавками до прожиточного минимума.
Позже молодого человека отчислили, от Пенсионного Фонда свердловчанин это решил скрыть и продолжил незаконно получать пенсию. Суммарно материальный ущерб, причиненный ПФР, составил 35 212 рублей.
Свердловчанин признал свою вину и раскаялся в содеянном. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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