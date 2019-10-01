В Богдановиче за мошенничество при получении выплаты пенсии будут судить свердловчанина

18:13 | 18.10.2019

Фото: newsru.com

В Богдановиче будут судить молодого человека, обвиняемого в мошенничестве при получении пенсии. Как выяснили в ОМВД России по Богдановичскому району, свердловчанин незаконно получал пособие по потере кормильца.



Отмечается, что житель Богдановича летом 2017 года поступил в Уральский государственный горный университет, в связи с чем ему назначили социальную пенсию с федеральными социальными надбавками до прожиточного минимума.



Позже молодого человека отчислили, от Пенсионного Фонда свердловчанин это решил скрыть и продолжил незаконно получать пенсию. Суммарно материальный ущерб, причиненный ПФР, составил 35 212 рублей.



Свердловчанин признал свою вину и раскаялся в содеянном. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»