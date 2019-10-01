Бабушкина поддержала создание экспертной группы по мониторингу программы «Пятилетка развития»

18:07 | 18.10.2019

Председатель Заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина отмечает, что губернатор Евгений Куйвашев – смелый руководитель, который не боится ставить серьезные стратегические цели. По ее словам, в программной статье «Не бояться мечтать» губернатор еще раз заявил, что те задачи главы региона ставятся задачи, которые реализуются.



«И многое еще предстоит сделать. В первую очередь, это касается реализации указа президента России № 204 и национальных проектов. На это выделены региональные деньги и беспрецедентное федеральное финансирование, которые помогут нам намеченные планы реализовать», – говорит Людмила Бабушкина.



Председатель Заксобрания отметила, что задача депутатов парламента и представительных органов местного самоуправления – осуществлять контроль за эффективностью реализации средств в рамках национальных проектов. Об этом в своей статье сказал и губернатор. Он озвучил решение о создании экспертной группы по мониторингу реализации программы «Пятилетка развития», которую возглавит заместитель председателя Законодательного Собрания Виктор Маслаков.



«В Свердловской области 31 миллиард рублей будет направлен для достижения целей национальных проектов. Уже сегодня строятся новые объекты, и депутаты выезжают на них, взаимодействуют с органами власти всех уровней. И на эффективное взаимодействие нацелил нас губернатор в своей статье», – подчеркнула председатель Заксобрания.

Андрей Давыдов © «Вечерние ведомости»