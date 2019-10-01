Депутат Госдумы Павел Крашенинников прокомментировал программную статью Куйвашева

18:00 | 18.10.2019

фото: Департамент информационной политики

Председатель комитета Госдумы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников положительно оценивает то, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предлагает свое видение стратегического развития территории. Об этом он заявил, комментирую программную статью главы Среднего Урала «Не бояться мечтать. Вчера - мечта, сегодня - цель, завтра - реальность».



«Я считаю, что это очень хорошо, когда губернатор в этой текучке невообразимой, которая существует – ЖКХ, дороги, промышленность, и при том, что есть московские разные поручения, находит время задуматься и предложить свое видение стратегическое развития территории, которую он возглавляет, – сказал Павел Крашенинников. – Это дорого стоит и, конечно, за каждым словом, за каждой буквой стоит огромный опыт, и каждое предложение – выстраданное».

Андрей Давыдов © «Вечерние ведомости»