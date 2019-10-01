СК возбудил уголовное дело на грабителя екатеринбургского филиала банка

17:20 | 18.10.2019

Фото: potokmedia.ru

Следственный комитет РФ по Свердловской области возбудил уголовное дело по факту убийства Олега Лебедева во время вооруженного налета на филиал банка «Открытие». Инцидент произошел сегодня, 18 октября, по адресу Малышева, 128.



Грабитель ворвался в банк с обрезом двуствольного оружия около 12 часов дня. Сначала он выстрелил в камеру видеонаблюдения, дабы остаться неузнаваемым, а затем в Олега Лебедева, попытавшегося обезвредить злоумышленника. Мужчина скончался он ранения еще до приезда бригады скорой помощи. Грабителя все же удалось задержать сотрудникам ЧОП. Сейчас полиция и СКР выясняют, причастен ли мужчина к другим аналогичным преступлениям.



В СКР по Свердловской области рассказали, что подозреваемый задержан в процессуальном порядке и в ближайшее время ему будет предъявлено соответствующее обвинение. «Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу», - отмечают в ведомстве.



На данный момент расследование уголовного дела продолжается. Грабитель может получить за убийство наказание в виде пожизненного заключения под стражу.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»