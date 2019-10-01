В Нижнем Тагиле по горячим следам поймали угонщика автомобиля

В Нижнем Тагиле поймали местного жителя, который обвиняется в краже автомобиля «Лада Приора». Сообщение о пропаже машины поступило сегодня примерно в 07:20.Женщина рассказала сотрудникам полиции о том, как она собралась на работу, вышла во двор, а машину у дома не обнаружила. Вместе с автомобилем хозяйка не нашла и ключи. Полицейские после поступления сообщения объявили план «Перехват». Угнанную машину отыскали всего через пару часов благодаря камерам видеонаблюдения.В пресс-службе УМВД «Нижнетагильское» сообщили, в ходе разговора владелица автомобиля вспомнила о том, что накануне вечером к ней в гости заходил знакомый со своим другом. Они ушли после полуночи – как раз в тот момент, когда и пропала «Лада».Как оказалось, молодой человек уже имел судимость за кражу и не так давно вышел на свободу. Он жил недалеко от хозяйки автомобиля, у которой и украл транспорт. Оперативники застали злоумышленника спящим, в нетрезвом виде. В его вещах были обнаружены ключи от угнанной машины, а на кухне найдена коробка с продуктами, которую женщина оставила в «Ладе» вчера вечером. Сотрудникам полиции мужчина рассказал, что прихватил ключи, когда уходил из гостей.На молодого человека заведено уголовное дело по статье «Угон». Решается вопрос об избрании меры пресечения.