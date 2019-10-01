Бидонько поддержал Куйвашева в необходимости ставить амбициозные задачи

16:47 | 18.10.2019

фото: Департамент информационной политики

Губернатор, как высшее должностное лицо, должен задавать вектор развития региона. Об этом заявил вице-губернатор Свердловской области Сергей Бдонько, комментируя статью Евгения Куйвашева «Не бояться мечтать. Вчера - мечта, сегодня - цель, завтра - реальность», которая вышла в «Областной газете».



По его словам, данная статья является стратегической с точки зрения того, куда и в каком направлении сегодня двигается регион с учетом существующих трендов, с учетом договоренностей по Универсиаде, 300-летию Екатеринбурга и Нижнего Тагила, нацпроектам.



«Я периодически раньше слышал про программные статьи высоких руководителей, что задачи ставятся достаточно амбициозные, которые можно поставить под сомнение с точки зрения реализации, – говорит Сергей Бидонько. – Но, на мой взгляд, такие стратегический документы, программные заявления, они и должны казаться сложнодостижимыми».



Поэтому, считает вице-губернатор, задачи должны ставиться достаточно амбициозные. Причем опыт решения их у Свердловской области есть.

Андрей Давыдов © «Вечерние ведомости»