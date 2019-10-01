Банк «Открытие» окажет материальную помощь семье погибшего при ограблении офиса в Екатеринбурге

16:41 | 18.10.2019

Фото: 2gis.ru

Банк «Открытие» окажет материальную помощь семье посетителя екатеринбургского офиса, который погиб, оказывая сопротивление вооруженному грабителю. Об этом сообщили в пресс-службе банка.



Сегодня в Екатеринбурге был совершен вооруженный налет на филиал банка «Открытие», расположенный по улице Малышева. По словам начальника пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, один из посетителей погиб, пытаясь воспрепятствовать злоумышленнику.



«Мы потрясены произошедшей трагедией и выражаем глубокие и искренние соболезнования семье погибшего, которой банк окажет необходимую материальную помощь. Посетителям и сотрудникам банка, ставшим участниками и свидетелями происшествия, будет оказана психологическая поддержка», - говорится в сообщении.



Отметим, что грабитель также принес на место преступления муляж бомбы. Также, по словам полковника Горелых, сыщики уголовного розыска изъяли у задержанного небольшую коробку с содой и предметы похожие на куски мыла.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»