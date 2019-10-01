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16:13 | 18.10.2019

Фото: МК-Урал

На заседании Заксобрания Свердловской области разберутся в изменениях налога на имущество

На заседании Законодательного собрания Свердловской области 19 ноября рассмотрят переход на налогообложение имущества физических и юридических лиц, исходя из кадастровой стоимости.

В пресс-службе Законодательного собрания рассказали, что в правительственный час будут приглашены специалисты МУГИСО для объяснения всех нюансов перехода. Как сообщает председатель заксобрания Людмила Бабушкина, переход на налогообложение имущества юридических и физических лиц по кадастровой стоимости – это федеральная норма.

«Сегодня обеспокоенность размером ставок налога на 2020 год проявляет предпринимательское сообщество, депутаты отдельных представительных органов местного самоуправления», – поясняет Бабушкина.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»

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