На заседании Заксобрания Свердловской области разберутся в изменениях налога на имущество

16:13 | 18.10.2019

Фото: МК-Урал

На заседании Законодательного собрания Свердловской области 19 ноября рассмотрят переход на налогообложение имущества физических и юридических лиц, исходя из кадастровой стоимости.



В пресс-службе Законодательного собрания рассказали, что в правительственный час будут приглашены специалисты МУГИСО для объяснения всех нюансов перехода. Как сообщает председатель заксобрания Людмила Бабушкина, переход на налогообложение имущества юридических и физических лиц по кадастровой стоимости – это федеральная норма.



«Сегодня обеспокоенность размером ставок налога на 2020 год проявляет предпринимательское сообщество, депутаты отдельных представительных органов местного самоуправления», – поясняет Бабушкина.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»