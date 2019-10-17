Буддисты согласились освободить гору Качканар в Свердловской области

15:02 | 18.10.2019

Фото: fotokto.ru

Буддисты общины «Шедруб Линг» подписали соглашение об освобождении площадки на горе Качканар для разработки Собственно-Качканарского месторождения ЕВРАЗ. По словам вице-губернатора Свердловской области Сергея Бидонько, община сможет обосноваться в новом месте - со строительством хозяйственных и религиозных построек им помогут.



Как сказал Бидонько, безусловным приоритетом является развитие промышленности и предприятий, а постройки, где на данный момент находится община, попадают в зону действия Качканарского ГОКа. «Горные работы - это опасный вид деятельности. Поэтому мы с ЕВРАЗом предложили выделить общине земельный участок на безопасном расстоянии», - сообщает вице-губернатор.



Отметим, что, по соглашению, на горе Качканар постоянно проживать никто не будет, но доступ на старое место в формате паломничество будет сохранен.



Чтобы проконтролировать соблюдение соглашения будет создана рабочая группа. Уже к 2020 году планируют построить новые хозяйственные и религиозные объекты.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»