Куйвашев предлагает сделать из района ВИЗ-Правобережный деловой центр Екатеринбурга

14:45 | 18.10.2019

Фото: Алексей Булатов, ural.kp.ru

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил сделать из нового района Екатеринбурга - ВИЗ-Правобережный – деловой центр города. Об этом он сообщил в своей ежегодной программной статье.



Как рассказал губернатор, в этом районе будет «самая современная инфраструктура: зеленые зоны, общественные пространства, паркинги, детские сады, школы, поликлиники, физкультурно-оздоровительные комплексы - все, что нужно человеку для комфортной жизни». Набережная Верх-Исетского пруда лишь станет дополнительным центром развития Екатеринбурга.



Куйвашев также отметил, что поручил правительству Свердловской области перенести все административные здания в новый район.



Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»