Новости дня
13:59 | 18.10.2019
Светофор на перекрестке Ленина – Толмачева в Екатеринбурге может не появиться
По словам пресс-секретаря, на данном участке принято решение поставить знак «Пешеходный переход». О светофоре речь пока что не идет.
Отметим, городской комитет по транспорту сообщил, что в следующем году на перекрестке появится регулируемый переход. Однако в словах представителей была оговорка, что произойдет это только при условии выделения необходимых денежных средств.
Напомним, что на этой неделе на пересечении проспекта Ленина и улицы Толмачева появились дорожные знаки и разметка. Пешеходом стало комфортнее переходить проезжую часть, однако автомобилистам нередко приходится долго ждать, пока не пройдет поток пешеходов.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
Сегодня
16:00 | 18.10.2019
СИБУР обеспечил предприятия Прикамья контрактами на 1,35 млрд рублей
15:53 | 18.10.2019
В Екатеринбурге изменилась схема движения транспорта
15:26 | 18.10.2019
В Екатеринбурге энергетики перекрывают проезды между домами на улице Новгородцевой
15:06 | 18.10.2019
Заместитель полпреда Игорь Паньшин в ходе приема рассмотрел обращения жителей Пермского края
15:02 | 18.10.2019
Буддисты согласились освободить гору Качканар в Свердловской области
15:02 | 18.10.2019
Второй авиаперевозчик получил допуск на полеты из Перми в Китай
14:55 | 18.10.2019
Для прометания тротуаров и дорог от мокрого снега в Перми была выведена специализированная техника
14:51 | 18.10.2019
До 2025 года РЖД планирует увеличить железнодорожную погрузку продукции предприятий Верхнекамья почти на 60%
14:45 | 18.10.2019
Куйвашев предлагает сделать из района ВИЗ-Правобережный деловой центр Екатеринбурга
14:22 | 18.10.2019
Прокуратура Екатеринбурга проводит проверку по факту нарушения прав ребенка-инвалида
13:26 | 18.10.2019
Первый пятизвездочный отель в Прикамье откроется под брендом Radisson
13:07 | 18.10.2019
В Перми работает уникальный вагон-музей
13:00 | 18.10.2019
В воскресенье пермские футболистки встретятся с краснодарской командой
12:44 | 18.10.2019
В Екатеринбурге на борьбу со снегом направили 505 коммунальщиков
12:15 | 18.10.2019
На Березовском тракте произошло массовое ДТП
11:53 | 18.10.2019
Игорь Комаров провел совещание по реализации нацпроектов в Пермском крае
11:20 | 18.10.2019
ГИБДД призывает свердловчан перестроиться на зимний стиль вождения
11:17 | 18.10.2019
В выходные в Перми будет холодно
10:59 | 18.10.2019
В свердловском поселке нашли пропавшего школьника
10:48 | 18.10.2019
Екатеринбург не успели благоустроить до выпадания снега
10:37 | 18.10.2019
В Екатеринбурге пройдет праздничное шоу в честь 20-летия Уральской горно-металлургической компании
10:36 | 18.10.2019
В столице Урала собирают подписи в защиту кинотеатра «Салют»
10:18 | 18.10.2019
Из Екатеринбурга до Перми станут ходить «Ласточки»
10:02 | 18.10.2019
В Екатеринбурге на ЖБИ загорелся трамвай
09:46 | 18.10.2019
Под Екатеринбургом пропал ребёнок
09:38 | 18.10.2019
«Уралкалий» выступил партнером Пермского инженерно-промышленного форума
20:46 | 17.10.2019
В Екатеринбурге покажут спектакль про Аллу Пугачеву
20:20 | 17.10.2019
Убийцы екатеринбурженки Ксении Каторгиной проведут в СИЗО два месяца
20:14 | 17.10.2019
Алексей Кузьмицкий оценил реализацию нацпроекта «Здравоохранение» и развитие IT-кластера Пермского края
19:55 | 17.10.2019
В Екатеринбурге открылся центр профилактики повторных переломов
19:23 | 17.10.2019
Сильный снег и гололедица: свердловчан предупреждают об ухудшении погоды
18:55 | 17.10.2019
Игорь Володин предложил ввести «пятидневку» в екатеринбургских школах