Светофор на перекрестке Ленина – Толмачева в Екатеринбурге может не появиться

13:59 | 18.10.2019

В ближайшее время светофор на проблемном перекрестке Ленина – Толмачева в Екатеринбурге устанавливать не будут. Об этом рассказала пресс-секретарь городской администрации Виктория Мкртчян.



По словам пресс-секретаря, на данном участке принято решение поставить знак «Пешеходный переход». О светофоре речь пока что не идет.



Отметим, городской комитет по транспорту сообщил, что в следующем году на перекрестке появится регулируемый переход. Однако в словах представителей была оговорка, что произойдет это только при условии выделения необходимых денежных средств.



Напомним, что на этой неделе на пересечении проспекта Ленина и улицы Толмачева появились дорожные знаки и разметка. Пешеходом стало комфортнее переходить проезжую часть, однако автомобилистам нередко приходится долго ждать, пока не пройдет поток пешеходов.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»