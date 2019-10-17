В Екатеринбурге на банк «Открытие» совершен вооруженный налет. Погиб один человек

Арсенал нападавшего. Фото: телеграм-канал Baza

Сегодня, 18 октября, вооруженный преступник совершил налет на банк «Открытие» в Екатеринбурге и застрелил посетителя. Инцидент произошел около полудня в офисе банка на улице Малышева.По словам очевидцев, в банке произошла стрельба, в результате которой убили одного человека. Как сообщает начальник пресс-службы свердловского полицейского главка Валерий Горелых, из первоначальных сведений следует, что в офис ворвался неизвестный с обрезом двуствольного ружья. Он выстрелил в камеру видеонаблюдения и потребовал у сотрудников банка деньги. Кроме того у него в руках находился пакет с предметом напоминающим взрывное устройство.«Один из посетителей предпринял попытку задержать нападавшего, но, к сожалению, тот успел нажать на курок и смертельно ранить храброго мужчину. Остаться безнаказанным любителю чужих денег не удалось», - рассказывает Горелых.Нападавшего задержали посетители банка и передали прибывшим на место ЧП сотрудникам охранного предприятия, те в свою очередь передали задержанного сотрудникам полиции. По предварительным сведениям, нападавшим является 37-летний Виталий Дикушин, уроженец Ростовской области. На данный момент проверяется причастность злоумышленника к ранее совершенным преступлениям на территории Свердловской области.