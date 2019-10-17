В Нижней Салде под суд отправили водителя автобуса, избившего инспектора ГИБДД

13:08 | 18.10.2019

В Нижней Салде перед судом предстанет водитель автобуса, напавший на сотрудника ГИБДД с газовым баллончиком. Инцидент произошел 24 июля этого года на одной из остановок.



Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, к автобусу подошел инспектор и попросил показать документы и права. Водитель отказался это делать и начал словесно перепираться. После этого, игнорируя сотрудника ГИБДД, он поехал прочь, из-за чего пассажирская дверь резко захлопнулась, а правое боковое зеркало заднего вида упало на асфальт. Тогда водитель остановил автобус, вышел на улицу и начал избивать инспектора ГИБДД металлическим баллончиком. После всего этого он сбежал.



Сотрудник ГИБДД получил небольшие повреждения, а на водителя общественного транспорта завели уголовное дело и направили его в районный суд.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»