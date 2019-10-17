Фото: группа «Инцидент Екатеринбург» соцсеть «ВКонтакте»

Сегодня на Березовском тракте произошло массовое ДТП, в результате которого пострадали два человека. Об этом сообщает УГИБДД по Свердловской области.Авария произошло у дома 2в/1 на улице Кольцевой утром в 06:35. Водитель автомобиля Niva двигавшийся из Екатеринбурга в сторону Березовского, выехав на встречную полосу, протаранил в три машины – Opel, SsangYong и Daewoo Nexia.В результате аварии 39-летний водитель SsangYong получил ушиб грудной клетки, а у 67-летнего водителя Daewoo Nexia рассечена правая бровь. Пострадавших осмотрела бригада скорой помощи на месте происшествия, однако от госпитализации оба отказались.В Госавтоинспекции сообщили, что виновник аварии – 39-летний житель Кедровки – за рулем находился в состоянии алкогольного опьянения. Он будет привлечен к административной ответственности. Отметим, что в этом году он уже привлекался к ответственности за нарушение ПДД.