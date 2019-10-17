ГИБДД призывает свердловчан перестроиться на зимний стиль вождения

11:20 | 18.10.2019

Фото: Ольга Кольтенберг

Управление ГИБДД по Свердловской области предупреждает водителей об аварийной ситуации на дороге и призывает перестроиться на зимний стиль вождения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Госавтоинспекция советует автолюбителям сменить летнюю резину на зимнюю, а также исключить резкие маневры на дорогах. Водителям, которые не имеют опыта вождения в изменяющихся погодных условиях, в том числе неблагоприятных, предлагают, хотя бы временно, не садиться за руль автомобиля.



Отметим, что выпавший накануне в Свердловской области снег может стать причиной повышения опасности на дорогах.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»