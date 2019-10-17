В Екатеринбурге пройдет праздничное шоу в честь 20-летия Уральской горно-металлургической компании

УГМК – российский горно-металлургический холдинг, объединяющий более 40 предприятий в России и за рубежом, празднует своё 20-летие. Праздничное шоу, посвященное юбилею компании, пройдет 19 октября в 15.00 во Дворе игровых видов спорта.Главными героями торжества будут спортивные семьи, в которых хотя бы один взрослый работает на предприятии компании. Участники прибудут из Приморского и Алтайского краев, Ленинградской, Кировской, Томской, Тюменской, Оренбургской, Владимирской, Кемеровской областей, республик Башкортостан и Карачаево-Черкессия. В совокупности до места соревнования они проделают путь в половину экватора Земли. Если к этой цифре прибавить обратную дорогу, то «Семь-Я» опоясывает всю планету.Шесть семей-финалистов, которые выйдут на арену ДИВСа, были определены на отборочных испытаниях вчера, 17 октября, во Дворце спорта УГМК в Верхней Пышме. В ходе большого юбилейного шоу 19 октября зрители совершат путешествие по «Вселенной УГМК». Организаторы – УГМК и Благотворительный фонд «Дети России» – придумали для участников необычные зрелищные эстафеты: скоростное ведение мяча в огромных ботинках, семейный бег в больших надувных лыжах и преодоление гигантской пятиметровой горки. Для того, чтобы справиться с этими испытаниями членам семей недостаточно быть спортивными и ловкими, важно быть еще и дружными. Судить команды будут знаменитые спортсмены.Спортивное шоу «Семь-Я» проводится ежегодно с 2000 года. В историю праздника вписаны фамилии более чем 2 тыс. семей из 15-ти регионов страны, каждая четвертая команда сумела преодолеть несколько этапов и выйти в финал конкурса. Своим примером участники показывают важность спорта, здорового и активного образа жизни для каждой семьи.Юбилейным подарком гостям праздника станет выступление народной артистки России, певицы Валерии.