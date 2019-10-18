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10:36 | 18.10.2019

Фото: b-n-c.ru

В столице Урала собирают подписи в защиту кинотеатра «Салют»

Активисты Екатеринбурга собирают в социальных сетях подписи за сохранение кинотеатра «Салют».

Как пишет местная жительница Анна Перевозчикова, появилась информация, что на следующей неделе будет решаться судьба кинотеатра «Салют». «Для меня это действительно важное место, где происходят удивительные события и встречи. Настоящее украшение города и местный ориентир», – считает Анна. Активисты начали сбор подписей, тем самым пытаясь сохранить площадку. Все желающие смогут подписаться в защиту кинотеатра в нескольких точках:

- сам кинотеатр «Салют» (Толмачева, 12)
- магазин GotComics (Ельцин, 2 этаж)
- магазин Dragon & Cat (ТЦ «Красный леопард», 3 этаж)
- антикафе «Коммуникатор» (Тургенева, 22)
- рок-магазин ROCKVILLE (К. Либкнехта, 23а).

Напомним, что кинотеатр «Салют» готовятся закрыть, из-за того, что площадка не получает большой прибыли от показа фильмов в условиях жесткой конкуренции.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»

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