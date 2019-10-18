Из Екатеринбурга до Перми станут ходить «Ласточки»

10:18 | 18.10.2019

Фото: perm.kp.ru

Скоростной электропоезд «Ласточка» по маршруту Пермь-Екатеринбург начнет ходить уже в декабре. Об этом на Пермском инженерно-промышленном форуме сообщил заместитель начальника Свердловской железной дороги Артем Панов. Скоростная электричка будет останавливаться в Кунгуре, Шамарах и Первоуральске. Время в пути составит пять часов.



Как рассказали в министерстве транспорта Пермского края, «Ласточки» будут состоять из пять вагонов: один вагон бизнес-класса, два вагона туристического класса и два стандартных вагона. Стоимость билетов в одну сторону в зависимости от класса вагона будет варьироваться от 660 до 1045 рублей.



Напомним, сейчас «Ласточки» ходят до Кишерти и Верещагино.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»