В Екатеринбурге на ЖБИ загорелся трамвай

Фото: E1.RU

Фото: E1.RU

Сегодня, 18 октября, утром в Екатеринбурге на конечной остановке «40 лет ВЛКСМ» загорелся трамвай.По словам очевидца, рассказавшего о происшествии порталу E1.RU, возгорание произошло в момент, когда вагоновожатый включил зажигание.«Вагон стоял на конечной, в нём уже сидели люди. Пришел водитель, включил зажигание, и в этот момент произошел громкий хлопок», — рассказал он, добавив, что пассажиры быстро сориентировались и покинули вагон, поэтому никто не пострадал.