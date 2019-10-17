В Екатеринбурге покажут спектакль про Аллу Пугачеву

20:46 | 17.10.2019

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В Екатеринбург со спектаклем-посвящением «Наша Алла» приедет знаменитый режиссер Кирилл Серебренников. Ранее постановка, посвященная певице Алле Пугачевой, показывалась только в Москве.



Показ нестоличной премьеры состоится 22 ноября на фестивале «Слова и музыка Свободы» в Ельцин-центре. Стоимость билетов – от 1000 до 12000 рублей.



В Ельцин-центре рассказали, что Алла Пугачева «всегда с нами, в нас, про нас». Если кто-то скажет «наша Алла», то любой от пяти до 105 лет поймет, о ком идёт речь.



Отметим, что фестиваль «Слова и музыка Свободы» в Екатеринбурге пройдет с 23 по 24 ноября.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»