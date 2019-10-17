Убийцы екатеринбурженки Ксении Каторгиной проведут в СИЗО два месяца

20:20 | 17.10.2019

Фото: Артем Устюжанин / E1.RU

Ленинский суд Екатеринбурга отправил в СИЗО на два месяца трёх обвиняемых в убийстве 27-летней Ксении Каторгиной. Под стражей они будут находиться там до 11 декабря этого года.



Сегодня, 17 октября, проходил суд над Екатериной Меньшиковой, Маратом Ахметвалиевым и Михаилом Федоровичем. Обжаловать постановление суда злоумышленники смогут в течение трёх суток.



Напомним, что екатеринбурженка Ксения Каторгина пропала 10 октября. Она поехала на Уралмаш показать автомобиль потенциальной покупательнице. После этого девушку никто не видел. Через несколько дней по горячим следам задержали трёх подозреваемых в убийстве. Один из задержанных показал, как убивали пропавшую и прятали ее тело.



Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»