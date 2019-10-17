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20:20 | 17.10.2019
Фото: Артем Устюжанин / E1.RU
Убийцы екатеринбурженки Ксении Каторгиной проведут в СИЗО два месяца
Сегодня, 17 октября, проходил суд над Екатериной Меньшиковой, Маратом Ахметвалиевым и Михаилом Федоровичем. Обжаловать постановление суда злоумышленники смогут в течение трёх суток.
Напомним, что екатеринбурженка Ксения Каторгина пропала 10 октября. Она поехала на Уралмаш показать автомобиль потенциальной покупательнице. После этого девушку никто не видел. Через несколько дней по горячим следам задержали трёх подозреваемых в убийстве. Один из задержанных показал, как убивали пропавшую и прятали ее тело.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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