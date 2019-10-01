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19:55 | 17.10.2019

Фото: autoprofi61.ru

В Екатеринбурге открылся центр профилактики повторных переломов

В столице Урала появился центр профилактики повторных переломов на базе травмпункта ЦГБ №7. Медики будут консультировать горожан, у которых проявился остеопороз.

В ЦГБ №7 рассказали, что, согласно исследованиям, решить проблему болезни можно через создание системы центров вторичной профилактики остеопоротических переломов. «Остеопороз - заболевание, при котором кости теряют свою прочность, становятся более хрупкими и могут легко ломаться. Потеря костной массы происходит исподволь и часто диагностируется только после уже случившегося осложнения - перелома позвоночника, лучевой кости, шейки бедра», - отмечают в больнице.

При остеопорозе кости могут ломаться даже при небольшой травме, в том числе, при падении. Из-за такой болезни переломы позвонков могут случаться не только при подъеме тяжестей, но и в результате тряски при езде. Специалисты центра считают, что остеопороз, причиняющий страдания, которые могут привести даже к инвалидности, стал чрезвычайно важной социально-экономической проблемой.

Новый центр первые несколько месяцев будет работать в пилотном режиме. Отмечается, что если пациентов будет много, то и прием будут вести несколько специалистов.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»

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