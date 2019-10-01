Сильный снег и гололедица: свердловчан предупреждают об ухудшении погоды

19:23 | 17.10.2019

Фото: 66.mchs.gov.ru

Синоптики предупреждают жителей Свердловской области о завтрашней гололедице и сильном снеге. МЧС массово рассылает соответствующие смс-оповещения.



«По данным синоптиков, 18 октября в Свердловской области ожидается сильный снег, налипание снега на провода, гололедица. Будьте бдительны. Телефоны: 101, 112», - написано в сообщении.



Прогнозируемые погодные явления могут стать причинами нарушения энергоснабжения и увеличения количества ДТП. МЧС просит жителей быть предельно осторожными и внимательными в неблагоприятный период. Водителям стоит максимально учитывать погодные условия и дорожную обстановку, отправляясь в поездку, а также неукоснительно соблюдать ПДД. Пешеходам же стоит помнить о скользких дорогах и быть осторожными. На период гололеда лучше всего выбирать обувь с нескользящей подошвой.



Отметим, что при возникновении происшествия или аварийной ситуации необходимо сразу же сообщить о случившемся по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России – 101.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»