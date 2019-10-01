Игорь Володин предложил ввести «пятидневку» в екатеринбургских школах

18:55 | 17.10.2019

Фото: eanews.ru

Спикер екатеринбургского парламента Игорь Володин предложил ввести пятидневную учебную неделю в школах уральской столицы. Об этом сообщает пресс-служба екатеринбургской городской думы.



Володин, являясь отцом четверых детей, не понаслышке знает о плотном графике школьников переживаниях родителей. По словам спикера, поступает много просьб о сокращении недели при общении с избирателями, так как родители жалуются на серьезную нагрузку и невозможность провести с детьми вместе все выходные. Также родители сообщают, что множество детей ходит на разнообразные кружки, а отсутствие отдыха негативно сказывается на их состоянии здоровья.



Пятидневная учебная неделя введена уже в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, Ульяновске, Алтайском крае и Республике Башкортостан. В Екатеринбурге пятидневка существует только для первоклассников. Полностью переведены на данный режим всего 23 школы из 163.



Игорь Володин считает хорошим примером эффективности пятидневки школу №68. В этом учреждении дети учатся по такому режиму с 1 по 8 класс. В результате их успеваемость выросла на 3%. К тому же, ученики показывают одни из лучших результатов в городе на экзаменах по русскому языку и математике.



Спикер считает, что одновременно перевод всех школ на пятидневный учебный режим запустить довольно сложно. Однако, ничего не мешает внедрению режима поэтапно, если анализировать при этом основные показатели образовательного процесса, успеваемость и состояние здоровья школьников, а также отзывы педагогов и родителей.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»