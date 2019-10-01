Новости дня
18:32 | 17.10.2019
Фото: ghall.com.ua
Жители столицы Урала смогут пройти тест на ВИЧ в любом районе города
В пресс-службе мэрии Екатеринбурга рассказали, что в кабинете областного центра и мобильных пунктах каждый желающий сможет пройти тестирование в течение 15 минут, а также получить консультацию по вопросам лечения данного заболевания.
Узнать свой ВИЧ-статус можно и в вечернее время. Для этого во всех районах города организованы тест-мобили. Графики и адреса:
- Первая среда месяца – метро «Уралмаш» (ул. Кузнецова, 2) с 17:00 до 22:00.
- Первая пятница месяца – угол улиц Куйбышева-Луначарского с 17:00 до 22:00.
- Вторая среда месяца – перекресток улиц Вайнера-Попова, пешеходная зона, с 17:00 до 22:00.
- Вторая пятница месяца – площадь у торгового центра на Сиреневом бульваре, 2, с 17:00 до 22:00.
- Третья среда месяца – площадь у торгового центра на ул. 8 Марта, 149 с 17:00 до 22:00.
- Третья пятница месяца – перекресток улиц Крауля-Викулова (ул. Крауля, 65) с 17:00 до 22:00.
- Четвертая среда месяца – площадь у главного входа на Железнодорожный вокзал с 17:00 до 22:00.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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