Дети из свердловского села наконец смогут ездить в школу

18:10 | 17.10.2019

Фото: yarcube.ru

В селе Кишкинское после вмешательства свердловских властей наконец-то начнут чинить аварийную дорогу, чтобы дети из села Махнева могли ездить на учебу на школьном автобусе. На период проведения ремонтных работ педагоги сами будут приезжать в село к ученикам.



Как сообщили в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области, дорожники отремонтируют дорогу из села Кишкинское до Махнева в соответствии с требованиями ГИБДД. В данный момент педагоги приезжают в село и занимаются с детьми по индивидуальным учебным планам.



Кроме того, при главе муниципалитета создали штаб, который призван обеспечивать обмен информацией между родителями школьников, дорожниками и Госавтоинспекцией.



Напомним, что из-за плохой дороги 29 детей из села Кишкинское не могли посещать школу в соседнем поселке. Администрация Махнева отказывалась организовать маршрут школьного автобуса, потому что дорога была закрыта сотрудниками ГИБДД из-за аварийного состояния. Детей пришлось перевести на дистанционное обучение, однако у многих школьников нет дома компьютеров и отсутствует подключение к интернету.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»