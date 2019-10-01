В одной из квартир Екатеринбурга случился пожар

17:41 | 17.10.2019

Фото: Наталья Фёдорова

На улице Онежская города Екатеринбурга на площади пять квадратных метров было повреждено домашнее имущество в квартире.



Как сообщается в ГУ МЧС России по Свердловской области, в тушении пожара были задействованы три единицы техники, девять человек личного состава. Огонь был локализован к 15:32 местного времени, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 16:11 (мест).



ГУ МЧС России по Свердловской области сообщает, что из квартиры вынесли одного пострадавшего. По лестничным маршам эвакуированы 15 человек.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»