Торговые центры Екатеринбурга уклоняются от налогов?

17:28 | 17.10.2019

Фото: egd.ru

Сегодня прошло совместное заседание комиссий по бюджету и промышленной политике думы Екатеринбурга. В ходе встречи екатеринбургские предприниматели попросили думу

пролоббировать в областном правительстве и Законодательном собрании смягчение процесса перехода на уплату налоговых ставок для коммерческой недвижимости.



По мнению коммерсантов, новая оценка, которая является базой для исчисления налога на имущество и начнет применяться уже с первого января, может ударить по карману местного бизнеса. Федеральные торговые сети в учет аренды помещения не платят данный налог, именно этот фактор и снижает конкурентоспособность местного бизнеса. Бизнесмены пришли в думу, чтобы защитить свои интересы.



«Применение указанной оценки кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества для некоторых организаций повлечет за собой увеличение налоговой нагрузки в десятки тысяч раз, что сопоставимо с общей доходностью объектов»,– прокомментировал директор бизнес-центра «Микрон» Борис Зырянов.



Застройщик бизнес-центров «Высоцкий» и «Антей» Андрей Гавриловский также выразил свое недовольство: «Налогообложение на основании кадастровой оценки было введено в 2015 году. Тогда “Антей” попал в список зданий, для которых налоги резко подскочили. Получилось так, что наш квадратный метр оценили в 117 тыс. рублей, а в здании через дорогу – в 1 тыс. рублей. Из-за резкого скачка налогов обанкротился один из собственников и в результате продал свой этаж по цене 28 тыс. рублей за метр».



Региональный бизнес-омбудсмен Елены Артюх заметила, что кадастравая стоимость коммерческих объектов вырастет потому, что в 2015 году многие объекты были недооценены. Также Артюх подсчитала, что налоговая нагрузка на имущество для бизнесменов вырастет в 2,6 раза. Однако, она уже обратилась к губернатору Евгению Куйвашеву с просьбой смягчить ситуацию.



Приняв к сведению ее данные, депутаты согласовали вынесение проекта обращения на заседание думы. Окончательное решение должно быть принято 22 октября.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»