В поселке Аять сгорела баня

16:47 | 17.10.2019

Фото: twitter.com

Сегодня утром в рабочем поселке Аять, Невьянский городской округ, сгорела частная баня площадью 36 кв.м.



Как сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области, в тушении пожара были задействованы две единицы техники, девять человек личного состава. В 07:12 по местному времени открытое горение было ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 08:20 по местному времени.

Информация о пострадавших отсутствует.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»