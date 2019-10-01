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16:29 | 17.10.2019

Фото: yekaterinburg.sm-news.ru

Разбой, убийство и грабеж: в Екатеринбурге осудили опасного преступника

Свердловский областной суд вынес приговор мужчине, который скрывался от правосудия 15 лет. Уроженец Харьковской области Руслан Колесников признан виновным в совершении разбойного нападения на инспектора службы доставки пенсии, убийстве сотрудника частной охранной организации, а также грабеже.

Как сообщается в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в конце 2004 года Колесников и семь его соучастников похитили оборудование для буровых работ с территории шахты «Северопесчанская» ОАО «Богословское рудоуправление». В процессе хищения было вывезено оборудование на сумму 1,3 млн рублей. Охранник, пребывавший на КПП, был избит подсудимым и одним из соучастников и связан телефонным проводом.

Помимо прочего, в указанный период времени эта же банда преступников в пригороде Краснотурьинска совершила разбойное нападение на доставщицу пенсии и охранника ЧОПа.

Колесников, выходя за рамки согласованного с соучастниками плана, произвел 2 выстрела из обреза в область туловища представителя ЧОПа. Смерть охранника наступила через непродолжительное время в МУЗ «Городская больница № 1 г. Краснотурьинска» от проникающего огнестрельного ранения. Сотрудницу службы доставки пенсии злоумышленники избили рукоятью обреза, после чего забрали сумку с деньгами на общую сумму свыше 206 тысяч рублей.

Пресс-служба прокуратуры Свердловской области отмечает, что соучастники Колесникова были осуждены в апреле 2006 года. Сам же Колесников скрывался от представителей закона в Ханты-Мансийском автономном округе, где его и нашли в марте этого года.

Свердловский областной суд назначил Руслану Колесникову наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Приговор не вступил в законную силу.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»

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