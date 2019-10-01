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16:04 | 17.10.2019

Фото: В.Н.Горелых

Глава свердловской полиции отчитал полицейских Заречного

Начальник ГУ МВД по Свердловской области генерал-майор полиции Александр Мешков приступил к рабочим поездкам по подразделениям гарнизона. Как сообщает пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых, первым в череде выездов оказался отдел полиции города Заречный.

Помимо Александра Мешкова и руководящего состава подразделения на встречу пришли глава ГО Заречный Олег Кириллов, и.о. главы белоярского округа Антон Полуяктов, Белоярский межрайонный прокурор Генрих Гулиев, начальник районного ФСБ Константин Шуденов и начальник регионального СК Андрей Вильчек.

На повестке дня оказались низкие результаты работы отдела полиции. Полковник Горелых, также присутствовавший на мероприятии отмечает, что количество сообщений о правонарушениях в данном отделе за год увеличилось на 42,2%. Помимо прочего, увеличилась кривая тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе, разбойных нападений, грабежей, краж автотранспорта и мошенничеств в отношении пожилых людей.

Александр Мешков, прослушав отчеты подчиненных, поставил перед ними конкретные задачи и сроки по устранению имеющихся недостатков. Главной рекомендацией стало налаживание конструктивного взаимодействия со всеми ведомствами.

Глава свердловской полиции отчитал полицейских Заречного


«Самое страшное в работе – формализм. Это недопустимо вообще с людьми, а по ситуациям с несовершеннолетними, тем более. С целью профилактики детской преступности мной принято решение закрепить за офицерами трудных подростков. Если кто-то из подопечных преступит черту, будет детально проверена его роль и дана принципиальная оценка воспитательной деятельности со всеми вытекающими отсюда последствиями», – отметил генерал Мешков.

Помимо прочего, кураторам из ГУ МВД по Свердловской области было дано поручение оказать отделу полиции Заречного помощь, чтобы повысить качество защиты жителей города от криминалитета.

«Сотрудники ГИБДД Алексей Кузнецов, Сергей Фертиков и их коллега из ППС Самвел Алексанян запомнят рабочий визит генерала Мешкова на всю оставшуюся жизнь. В ходе совещания под аплодисменты присутствовавших в зале он им вручил погоны с первой офицерской звездой младшего лейтенанта», – добавил Валерий Горелых.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»

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