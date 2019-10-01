Жители Свердловской области выиграли 90 миллионов рублей

14:59 | 17.10.2019

Фото: twitter.com

В 2019 году жители Свердловской области все чаще начали покупать лотерейные билеты. Только за этот год продажи билетов отделениями Почты России возросли в 1,5 раза, сообщает пресс-служба Почты России по макрорегиону Урал.



В этом году наиболее успешными оказались 14 жителей Свердловской области: 11 человек получили выигрыши в размере более 500 тысяч рублей, еще трое стали миллионерами.



Известно, что ежегодно свердловчане покупают более 500 тысяч лотерейных билетов. Чаще всего – жители Асбеста, Каменска-Уральского, Екатеринбурга и Первоуральска.



Напомним, с 2014 года все лотереи являются государственными. Отчисления от продажи билетов направляются на развитие российского спорта.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»