Сплошные нарушения: в Екатеринбурге закрыли прачечную

14:30 | 17.10.2019

Фото: oblgazeta.ru

В Екатеринбурге сотрудники Роспотребнадзора добились закрытия прачечной, расположенной на улице Красных партизан, 3, из-за множественных нарушений санитарно-эпидемиологических требований.



Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, проверка выявила полную неприспособленность помещения в качестве прачечной, расположенной в подвале дома. Для отделки помещения были использованы материалы, не устойчивые к воздействию влаги и моющих средств. Также в прачечной отсутствовала система вентиляции; на стенах обнаружена плесень, а на полках для чистого белья – пыль и паутина. Помимо прочего, персонал работал без спецодежды. Работники медицинские осмотры не проходили.



По результатам проверки ИП Куликова Д.С. Екатеринбургский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области направил заявление в арбитражный суд региона о запрете дальнейшей деятельности прачечной. Суд удовлетворил требования в полной мере.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»