В Екатеринбурге судят убийц Ксении Каторгиной

13:48 | 17.10.2019

Фото: РИА Новости

Сегодня проходит суд по делу об убийстве жительницы Екатеринбурга Ксении Каторгиной. Ленинский районный суд решает вопрос о мерах пресечения для преступников в закрытом режиме по просьбе обвиняемых и в интересах тайны следствия.



Известны имена подозреваемых в громком деле об убийстве екатеринбурженки. Это Марат Ахметвалиев, таксист, Михаил Федорович, слесарь-моторист, и его жена Екатерина Меньшикова, которая работала продавцом. Преступники заявили в суде, что раскаиваются. Федорович добавил, что хотел бы попросить прощения у семьи погибшей.



Напомним, Ксения Каторгина пропала в Екатеринбурге 10 октября. Она ехала на встречу с потенциальным покупателем ее Audi Q5. Через несколько дней тело погибшей было обнаружено в канализационном коллекторе. У Ксении осталась девятилетняя дочь.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»