ХК «Автомобилист» в Екатеринбурге проведёт встречу с «Авангардом»

13:30 | 17.10.2019

Фото: ХК «Автомобилист»

Завтра, 18 октября, в Екатеринбурге состоится хоккейный матч с участием уральского «Автомобилиста» и омского «Авангарда». Начало в 19:00.



За всю историю встреч команды провели 21 матч, в 12 из которых победу одержали омичи. «Авангард» забросил в уральские ворота 35 шайб, а в ответ получил лишь 26.



В общей турнирной таблице КХЛ «Автомобилист» занимает десятую строчку и имеет в запасе 22 очка. Омская команда с 25-ю очками расположилась на четвёртом месте.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»