В Екатеринбурге на Северном автовокзале появятся рейсы до Тюмени и Уфы

13:07 | 17.10.2019

В Екатеринбурге с Северного автовокзала запустят два рейса – до Тюмени и Уфы. В новых направлениях автобусы начнут ходить с первого ноября.



Рейс №2241 из Екатеринбург в Тюмень будет выполняться ежедневно в 8:40. Для студентов ВУЗов появятся скидки на проезд. Из Екатеринбурга до Уфы (рейс №2062) можно будет отправляться каждый день в 9:30.



Приобрести билеты можно уже сейчас в кассах или на сайте автовокзала.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»