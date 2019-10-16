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12:18 | 17.10.2019

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Екатеринбурге пропал ребёнок

В Екатеринбурге разыскивают 14-летнего Данила Пирова. 8 октября мальчик ушёл из дома и до сих пор не вернулся.

Приметы: рост 170 см, xудощавое телосложение, карие глаза, тёмно-русые волосы. Особые приметы: шрам на переносице между бровями.

В день исчезновения был одет в бордовую вязаную шапку, серую толстовку с капюшоном, чёрную толстовку с белыми цифрами, серые штаны, темно-серые кроссовки с красными вставками и салатовыми шнурками.

Если вы узнаёте пропавшего ребёнка или владеете информацией о его примерном местонахождении – сообщите об этом инфоргу Юре по номеру телефона +79506561131.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»

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