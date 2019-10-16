Институт, входящий в состав УГМК, спроектирует совершенно новый цех электролиза меди для РМК

11:38 | 17.10.2019

Научно-исследовательский и проектный институт «Уралмеханобр», входящий в состав УГМК, завершил разработку технологического регламента и основных технических решений по перевооружению цеха электролиза меди АО «Кыштымский медеэлектролитный завод», который входит в состав «Русской медной компании».



К реализации проекта специалисты «Уралмеханобра» приступили в середине текущего года. Перед ними была поставлена задача провести полное техническое перевооружение цеха, вследствие чего завод должен повысить производительность по катодной меди до 230 тыс. тонн в год.



– Разумеется, это задача не из простых, – отметил главный инженер проекта ОАО «Уралмеханобр» Артем Фатхутдинов. – Необходимо вписать в имеющееся здание совершенно новое современное оборудование. Зачастую это требует нестандартных решений. Но опыт в данной сфере у нас есть. Один из последних и самых глобальных проектов, который мы выполнили, – это построенный цех электролиза меди АО «Уралэлектромедь».



Цех электролиза меди АО «Кыштымский медеэлектролитный завод» будет отвечать новейшим требованиям в области механизации и автоматизации производства. Техническое перевооружение цеха пройдет в 2 этапа. Сначала планируется построить и ввести в эксплуатацию 336 электролизных ванн общей производительностью 115 тыс. тонн катодной меди в год. Также на первом этапе будут построены склады анодов, анодных остатков и катодной меди.



Вторая очередь предусматривает расширение производственной мощности цеха до 230 тыс. тонн катодов в год за счет установки дополнительных 8 секций ванн.



На сегодня технологический регламент проекта выполнен полностью. В нем содержатся окончательные технологические расчеты, параметры производственного процесса и компоновочные решения по цеху и всем вспомогательным системам.



В настоящее время специалисты ОАО «Уралмеханобр» приступили к подготовке рабочей документации для технического перевооружения цеха. Эту часть работ планируется выполнить до мая 2020 года.

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