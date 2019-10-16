В центре Екатеринбурга вновь состоится ярмарка

11:24 | 17.10.2019

Фото: Екатеринбург.рф

В предстоящие выходные, 19 и 20 октября, в Екатеринбурге на площади 1905 года состоится ярмарка. Работать она будет оба дня с 9:00 до 16:30.



На прилавках всех пришедших будут ждать тёплые вещи: жилетки, туники, кофты, пончо, варежки, носки, а также валенки и унты. Кроме того, посетители смогут приобрести мясо и мясные деликатесы, молочные продукты, рыба, грибы, ягоды, сласти и мёд, а также мучные изделия.



Также в большом ассортименте будут представлены изделия декоративно прикладного искусства, сувениры, вязанные вещи и куклы.



Из-за мероприятия на площади 1905 года с 19:00 пятницы до 18:00 воскресенья будет закрыта парковка.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»