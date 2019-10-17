Жёсткое ДТП произошло на трассе Екатеринбург – Тюмень. Трое погибших

На трассе Екатеринбург – Тюмень в результате ДТП погибли три человека. Об этом сообщает управление ГИБДД по Свердловской области.Инцидент произошел 195 километре федеральной автодороги в районе Талицкого городского округа сегодня в 08:00. Renault Megane двигался со стороны Тюмени, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик DAF.В результате автокатастрофы погибли водитель и два пассажира Renault. В легковушке ехали трое мужчин, возвращавшиеся домой в Башкирию с вахты. Водитель грузовика не пострадал.Из-за происшествия на трассе введено реверсивное движение.