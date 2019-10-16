Ушла в бега: на пропавшую студентку в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело

10:30 | 17.10.2019

Фото: Татьяна Ивонина

В деле пропавшей студентки екатеринбургского медицинского университета Анны Ивониной появились новые детали. Оказывается, девушка была под подпиской о невыезде, но нарушила ее, уехав в Казахстан.



За сутки до исчезновения студентки сотрудники ГИБДД остановили машину для проверки документов. На водительском сидении Skoda Fabia с челябинскими номерами сидела женщина, а на пассажирском – Анна и молодой человек Умед.



В ходе досмотра у Анны обнаружили вещество, подозрительно походившее на наркотик. Ивонину и молодого человека отправили на медосвидетельствование. Эксперты признали вещество наркотиком, а на 19-летнюю студентку возбудили уголовное дело по стать 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства».



Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что в качестве меры наказания была назначена подписка о невыезде. Однако Ивонина нарушила данную подписку – знакомая Анны увезла девушку и молодого человека до границы с Казахстаном. Сейчас студентку разыскивает полиция.



Напомним, что Анна Ивонина пропала 13 октября.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»