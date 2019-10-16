Про знаменитый екатеринбургский экипаж «Уральских авиалиний» снимут фильм

09:47 | 17.10.2019

Фото: Артем Устюжанин / Е1.RU

В Екатеринбурге начали снимать фильм про экипаж «Уральских авиалиний», посадивший самолет в кукурузном поле. Съемочная группа прилетела в столицу Урала еще вчера. Об этом сообщил один из пользователей Facebook, в пресс-служба авиакомпании подтвердила информацию.



–У меня есть подруга. Она работает на Первом канале в новостях продюсером. Катя Белова. Когда-то мы вместе трудились на канале ТВЦ в Екатеринбурге. Я репортером, она тоже продюсером, — написала в Facebook женщина. — Сегодня съемочная группа Первого канала прилетела снимать фильм про «кукурузный экипаж».



В авиакомпании «Уральские авиалинии» пока что не рассказали подробности нового фильма. Когда картина появится в эфире – тоже неизвестно.



Напомним, что 15 августа этого года самолет «УА» совершил экстренную посадку в кукурузном поле. В происшествии никто не пострадал. Президент России Владимир Путин присвоил пилотам лайнера звания Героев России, а весь экипаж получил квартиры в подарок.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»