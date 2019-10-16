Авиакомпании «Победа» разрешили летать из Екатеринбурга в Гоа

09:18 | 17.10.2019

Авиакомпании «Победа» дали разрешение на совершение рейсов из столицы Урала в Гоа (Индия). Соответствующее постановление опубликовали на сайте Росавиации.



Права перевозки пассажиров на Гоа авиакомпания добивалась с 2016 года. Наконец, «Победе» удалось получить данное разрешение. Теперь рейсы к Аравийскому морю планируют совершаться два раза в неделю, а по каким дня – пока что неизвестно.



Также в новом приказе появилась информация еще о семи рейсов, которые будут совершаться из Екатеринбурга. Например, «Уральским авиалиниям» разрешили летать в Нур-Султан семь раз в неделю, а также в Бангкок через Шицзячжуан два раза в неделю.



Однако, в документе есть и запреты, так у «Уральских авиалиний» отозвали полеты в Стамбул из-за того, что не был выполнен норматив полетов.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»