Уральских выпускников пригласили учиться в ведомственные вузы органов безопасности

21:59 | 16.10.2019

Фото: rigma.info

Управление Федеральной службы безопасности России по Свердловской области предлагает молодым уральцам поступить в ведомственные вузы органов госбезопасности. Обращение к выпускникам размещено на портале департамента информполитики региона.



Учиться по программам высшего и среднего профобразования могут пойти молодые свердловчане в возрасте от 16 до 24 лет, годные по состоянию здоровья к военной службе. В 2020 году уральцы смогут подать заявки на обучение в Академию ФСБ России, Курганский, Московский, Галицынский, Калининградский пограничные институты ФСБ России или Институт береговой охраны ФСБ России в городе Анапе.



После окончания вуза выпускники смогут гарантированно поступить на военную службу в органах госбезопасности в качестве офицеров или прапорщиков.



Уральцам, желающим узнать дополнительную информацию о поступлении в вузы следует обращаться в отделекадров Управления ФСБ России по Свердловской области по адресу: Екатеринбург, ул. Вайнера, 4 или телефону: (343) 358-63-66.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»