Новости дня
21:46 | 16.10.2019
Фото: БК «Урал»
Врач БК «Урал» провел реанимацию пассажиру, которому стало плохо во время длительного перелета
Как рассказали на портале Е1, одному из пассажиров, гражданину Узбекистана, стало плохо на третьем часу полета. Пилот по громкой связи сообщил, что экипажу необходима помощь врача.
По словам Сергея Дацуна, у пассажира было падение уровня сахара в крови, нитевидный пульс, низкое давление и потеря сознания. Была явная угроза жизни. Необходимые для спасения пассажира действия проводились в течение 50 минут.
Позже командир экипажа принял решение посадить судно в Братске, где пассажира обследовала бригада скорой помощи. Они дали добро на продолжение полета и самолет отправился дальше в Новосибирск.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
16.10.2019
21:59 | 16.10.2019
Уральских выпускников пригласили учиться в ведомственные вузы органов безопасности
21:46 | 16.10.2019
Врач БК «Урал» провел реанимацию пассажиру, которому стало плохо во время длительного перелета
21:08 | 16.10.2019
Дмитрию Медведеву представили дорожные разработки Свердловской области на выставке «Дорога-2019» в Екатеринбурге
20:23 | 16.10.2019
Спектакль «Зверь» стал центральной «фигурой» воркшопа в Карабаше
20:08 | 16.10.2019
«Екатеринбург Арену» до конца года отдадут Свердловской области
19:25 | 16.10.2019
Пермяки стали победителями всероссийской юниорской и юношеской серии этапа Гран-при по бадминтону
19:16 | 16.10.2019
Пермский край готов участвовать в новой федеральной программе достройки домов обманутых дольщиков
19:04 | 16.10.2019
Бюджет Прикамья на трехлетку представили общественности
18:57 | 16.10.2019
В Перми пройдет первый краевой конкурс профессионального мастерства среди водителей автобусов
18:51 | 16.10.2019
На семинаре в рамках выставки «Дорога-2019» в Екатеринбурге отметили успехи Свердловской области
18:45 | 16.10.2019
С начала года почти 500 молодых мам Прикамья обучились новой профессии в рамках нацпроекта
18:34 | 16.10.2019
В Перми временно ограничено движение транспорта по улице Гатчинской
18:29 | 16.10.2019
ПФО занял второе место в стране по количеству президентских грантов
18:20 | 16.10.2019
В Екатеринбурге родителям 5-летней девочки, страдающей редким заболеванием, пришлось добиваться обеспечения лекарствами через суд
18:00 | 16.10.2019
В Екатеринбурге пройдет международный фестиваль, посвященный Дню повара
17:43 | 16.10.2019
В Арамиле сгорела баня
17:23 | 16.10.2019
В избирательной комиссии Свердловской области утвержден новый участник
17:04 | 16.10.2019
В Екатеринбурге планируется открытие новой сети кофеен
16:40 | 16.10.2019
В пригороде Екатеринбурга школьники терроризируют жителей
15:54 | 16.10.2019
В Екатеринбурге пропала студентка медицинского университета
15:41 | 16.10.2019
«Урбанистика будущего»: В Екатеринбурге появится новый деловой центр
15:11 | 16.10.2019
«Основная проблема – люди»: московские чиновники дали советы губернаторам в Екатеринбурге
15:05 | 16.10.2019
«Горьковка» приглашает пермяков на историческую выставку
14:26 | 16.10.2019
Дорогу от Березников до Соликамска расширят до четырех полос
14:12 | 16.10.2019
Перекроют дороги: премьер-министр летит в Екатеринбург
13:49 | 16.10.2019
В Алапаевске полицейские задержали свердловчанина, подозреваемого в нападении и краже телефона
13:17 | 16.10.2019
В Нижнем Тагиле у бабушки похитили сотни тысяч рублей
13:08 | 16.10.2019
В Перми разыскивают подозреваемого в квартирной краже
13:00 | 16.10.2019
В Перми будет чаще ходить автобус №36
12:48 | 16.10.2019
На Урале сирийский беженец отсудил у Минздрава миллион рублей