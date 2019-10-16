Врач БК «Урал» провел реанимацию пассажиру, которому стало плохо во время длительного перелета

21:46 | 16.10.2019

Фото: БК «Урал»

Врач баскетбольного клуба «Урал» Сергей Дацун спас пассажира самолета во время рейса Владивосток – Новосибирск. Медик проводил реанимацию вместе с бригадой стюардов.



Как рассказали на портале Е1, одному из пассажиров, гражданину Узбекистана, стало плохо на третьем часу полета. Пилот по громкой связи сообщил, что экипажу необходима помощь врача.



По словам Сергея Дацуна, у пассажира было падение уровня сахара в крови, нитевидный пульс, низкое давление и потеря сознания. Была явная угроза жизни. Необходимые для спасения пассажира действия проводились в течение 50 минут.



Позже командир экипажа принял решение посадить судно в Братске, где пассажира обследовала бригада скорой помощи. Они дали добро на продолжение полета и самолет отправился дальше в Новосибирск.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»