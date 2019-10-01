Новости дня
21:08 | 16.10.2019
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области
Дмитрию Медведеву представили дорожные разработки Свердловской области на выставке «Дорога-2019» в Екатеринбурге
«На стенде Свердловской области мы постарались отразить варианты решения ключевых задач, стоящих сегодня перед дорожной отраслью в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Прежде всего, это совершенствование контроля за качеством строительства автодорог, организация постоянного мониторинга их состояния, применение новых технологий, современных видов топлива, обновление парка пассажирского транспорта», – цитирует губернатора департамент информполитики Свердловской области.
Стенд региона занимает более 100 квадратных метров и включает в себя инновационные решения в области транспорта, автосервиса и безопасности дорожного движения. Например, на выставке можно увидеть проекционную дорожную разметку, которую хорошо видно в темное время суток и инновационные пешеходные дорожные знаки. Медведеву также была представлена и уличная экспозиция выставки, включающая в себя экскаваторы, погрузчики, катки и другие разработки.
Кроме того, Куйвашев рассказал Медведеву о результатах региона по строительству и ремонту дорог. Он сообщил, что Свердловская область освоила все средства, выделенные из бюджетов разных уровней – 3,6 млрд рублей.
«Это на самом деле здорово, не все регионы справляются с этой задачей. Не сбавляйте темпы», — отметил Дмитрий Медведев.
Добавим, что в 2019 году в Свердловской области было отремонтировано более 130 км автодорог.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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