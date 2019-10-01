На международном юридическом форуме в Екатеринбурге обсудили возмещение убытков

20:37 | 16.10.2019

Фото: Администрация города Екатеринбурга

В уральской столице участники XI Международного форума «Юридическая неделя на Урале» провели конференцию, посвященную вопросам возмещения убытков, об этом сообщили в администрации Екатеринбурга.



Так, представители Уральского государственного юридического университета и ФГБУ «ФКП Росреестра» выступали с докладами по таким темам как: «Возмещение убытков при нарушении прав собственников земельных участков» и «Фактическое занятие частного земельного участка публичным образованием».



Стоит отметить, что во время форума специалисты предложили внести изменения в земельное законодательство. Они касаются защиты интересов собственников земельных участков.



Добавим, что по словам начальника Правового департамента Администрации города Екатеринбурга Татьяны Ширяевой, «Юридическая неделя на Урале» помогает практикующим юристам, адвокатам и преподавателям реализоваться в новом качестве. На мероприятии эксперты традиционно обсуждают нововведения, а также вносят свои предложения, чем повышают свой профессионализм.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»