«Екатеринбург Арену» до конца года отдадут Свердловской области

20:08 | 16.10.2019

Фото: oblgazeta.ru

Стадион «Екатеринбург Арена» до конца года перейдет в собственность Свердловской области, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.



Согласно документу, размещенному на портале правовой информации, стадион будет передан из федеральной собственности в государственную на безвозмездной основе. В перечне объектов указаны стадион и все объекты его инфраструктуры. Передача имущества должна быть завершена до 1 января 2020 года.



Напомним, что на реконструкцию стадиона «Екатеринбург Арена» к Чемпионату мира по футболу в 2018 году потратили более 13,1 млрд, 12,3 из которых были выделены из федерального бюджета.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»