Суд потребовал оформить надлежащим образом ценники в аптеке в Новоуральске

19:19 | 16.10.2019

Фото: 123ru.net

Аптеку «Живика» в Новоуральске обязали оформить надлежащим образом ценники на отпускаемые лекарства. Как рассказали в свердловском Роспотребнадзоре, потребители, приобретающие препараты в данной аптеке, не могут наглядно ознакомиться с информацией о продукции и ценами на нее.



Указанные нарушения были выявлены сотрудниками Роспотребнадзора в ходе проверки. Жители города могли получить информацию о лекарствах только обратившись к фармацевту или воспользовавшись сенсорным экраном. Из-за того, что информация о стоимости товара не доводилась до покупателей в наглядной и доступной форме, они не могли самостоятельно и своевременно выбирать товар, исходя из его цены и аналогов.



Орджоникидзевский райсуд постановил, чтобы в аптеке обеспечили наличие единообразных и четко оформленных ценников на реализуемые товары, в соответствии с требованиями п. 19 Правил продажи отдельных видов товаров, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.01.1998 № 55, п. 35 Приказа Минздрава России от 31.08.2016 № 647н «Об утверждении Правил надлежащей аптечной практики лекарственных препаратов для медицинского применения».



После апелляционной жалобы суд оставил свое решение без изменений.



Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»