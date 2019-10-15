В Арамиле сгорела баня

17:43 | 16.10.2019

Фото: twitter.com

Сегодня в городе Арамиле произошел пожар. На площади 12 квадратных метров горела баня.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, в тушении пожара была задействована одна единица техники и пять человек личного состава. В 14:34 горение было ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 15:29 (мест).



Информация о пострадавших отсутствует.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»